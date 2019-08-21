Gençlere yönelik bir transfer politikası uygulayan Kayserispor’dan flaş bir hamle daha. Sarı-Kırmızılılar, U19 Milli Takımımız’da da forma giyen 2000 doğumlu stoper Görkem Can’ı transfer etmek için Schalke 04 ile görüşmeler yapıyor.

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen başarılı oyuncunun kendisi ve ailesi ikna edildi. İki takım arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın takımında görmeyi çok istediği savunmacı için İç Anadolu ekibinde yönetim de büyük uğraş veriyor. İşin birkaç güne kadar noktalanacağı öğrenildi.