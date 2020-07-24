Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rizespor’dan Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor’dan Kerem Aktürkoğlu ve Olympiakos’tan Omar Elabdellaoui’yi kadrosuna katan Galatasaray, Kayserisporlu Bernard Mensah için girişimlere başladı.

Sarı kırmızılı yöneticiler, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşerek, Ganalı futbolcunun bonservis bedelini sordu.

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Gözbaşı ise sezon başında alınan Ganalı futbolcunun bonservis parasının halen ödenmediğini belirterek, “Atletico Madrid’e 3 milyon 800 bin Euro borcumuz var. Bu parayı ödeyen kulübe Mensah’ı vermeye hazırız” dedi. Ganalı orta saha oyuncusunu beğenmekle birlikte, bonservis bedelini yüksek bulan Galatasaray yönetimi, konuyu şimdilik beklemeye aldı. Beşiktaş’ın da talip olduğu Mensah, bu sezon ligde 25 maçta 5 gol, 8 asist üretti. (Hürriyet)