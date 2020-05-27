Kayserispor, yeni sezon formaları için farklı bir çalışma gerçekleştirdi. Kayseri ekibinde yeni sezon formalarını taraftarların tasarlayabileceği açıklandı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erciyes Dağı" motifli forma tasarımlarını 07.06.2020 tarihine kadar gönderebilecekleri açıklandı. Benzeri bir uygulamayı İtalya'da Brescia kulübü gerçekleştirmişti.

Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Yeni sezon formamızı Büyük Kayserispor Taraftarı tasarlıyor!

Erciyes Dağı motifli forma tasarımlarınızı 07.06.2020 tarihine kadar medya@kayserispor.org.tr adresine gönderebilir yada tasarım paylaşımlarımızın yorum kısmına ekleyebilirsiniz.