Kayserispor'dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

22 Mart 2020, Pazar 14:51 Son Güncelleme:
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Kayserispor'dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi; “Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımındaki bazı oyuncularda ve idari personelinde COVID-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza inanıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz..”

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