Kayserispor'dan corona virüs tepkisi

Kayserispor kulübü resmi sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile liglerin corona virüsü tehditi nedeniyle ertelenmemesi üzerine tepki gösteren ilginç bir paylaşım yaptı. Kayserispor'un paylaşımında baraj kuran oyuncuların 1 metre ara ile durduğu gözleniyor.

18 Mart 2020, Çarşamba 20:39 Son Güncelleme:
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Kayserispor'dan corona virüs tepkisi

Kayserispor resmi sitesi üzerinden liglerin corona virüsü tehditi nedeniyle ertelenmemesi üzerine paylaşım yaptı. Kayserispor'un ilginç bir paylaşımında baraj kuran oyuncuların 1 metre ara ile durduğu gözleniyor. Hakemin ise"corona mesafesine dikkat edelim arkadaşlar önce sağlık.." sözlerine yer verilmiş. Oyuncuların yüzünde de beyaz maske detayına yer verilmiş.

İşte o tweet

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