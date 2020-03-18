Kayserispor resmi sitesi üzerinden liglerin corona virüsü tehditi nedeniyle ertelenmemesi üzerine paylaşım yaptı. Kayserispor'un ilginç bir paylaşımında baraj kuran oyuncuların 1 metre ara ile durduğu gözleniyor. Hakemin ise"corona mesafesine dikkat edelim arkadaşlar önce sağlık.." sözlerine yer verilmiş. Oyuncuların yüzünde de beyaz maske detayına yer verilmiş.

İşte o tweet