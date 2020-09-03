İngiliz futbolcu Aaron Lennon'ı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Kayserispor, bu kez rotasını Fransa'ya çevirdi. Saint-Etienne'in yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Lois Diony için görüşmeler başladı. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Kayserispor, Saint-Etienne'in forvet oyuncusu Lois Diony ile ilgilenirken 27 yaşındaki oyuncu için hem kulübüne hem de kendisine bir teklif sunuldu. Lonjon, Fransız ekibinin transfer için yüksek bir bonservis bedeli istemediğini ve Kayserispor'un oyuncu ile anlaşması durumunda transferin gerçekleşebileceğini aktardı.

2017'nin yaz aylarında Dijon'dan Saint-Etienne'e 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Diony, kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Beklentilerin altında kalan 27 yaşındaki forvet, teknik direktör Claude Puel'in yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor.

Saint-Etienne tarafından daha önce de Bristol City'ye kiralanan Diony için çok fazla teklif olmadığı aktarılırken oyuncunun son dönemde Lens'e önerildiği de belirtilmekte. Kayserispor'un oyuncu ile anlaşma sağladığı anda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.