2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi olan, geçen sezon ise Kayserispor'la, Türkiye'ye geri dönen Manuel Fernandes, FANATİK'e röportaj verdi. Sarı-Kırmızılı ekipte disiplinsiz davranışları nedeniyle yaklaşık 3.5 ay evvel kadro dışı kalan Portekizli futbolcu 2 hafta evvel de takımıyla sözleşmesini feshetti.

'Geri geleceğimi biliyordum'

Türkiye'ye dönerken oynamak için geldiğini dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş’tan ayrılıp Rusya’ya gittiğimde eninde sonunda geri geleceğimi biliyordum. Türk kültürü ve Türk futbolu hakkındaki fikrim değişmedi. Geldiğimde oynamak için çok hazırdım fakat pek oynayamadım. Bu durumun en büyük sebeplerinden biri de Kayseri'de çok fazla farklı antrenörle çalışmam. Başlıca hedefim Türkiye'de oynamaya devam edebilmek. Umarım tekrardan oynamaya başlarım. Oynamak için yüzde 100 hazırım. Çünkü takımdan ayrı çalıştığım dönemde dahi kendimi hazır tuttum. Zaman zaman çift idman dahi yaptım" dedi.





'Hakaret etsem ertesi gün kadro dışı kalırdım'

O dönem neden kadro dışı kaldığını da anlatan tecrübeli oyuncu, "Başkan Yardımcısı gelip, Emrah Başsan ile tartıştığımı, bir takım arkadaşımla problem yaşadığımı hatta teknik direktöre bile saygısızlık yaptığımı söyledi ama bunlar söz konusu bile değildi. Emrah ile olan olay 10 Ekim'deydi ve o sahada kaldı. 12 Ekim günü Gençlerbirliği’ne karşı oynadım. Eğer ben gerçekten Emrah'a ve hocaya hakaret etsem diğer gün kadro dışı kalırdım, o maçta oynayamazdım. Bir dönem de benim sakatlandığımı söylediler. Ben oynamak istiyordum, raporlar da aksini söylemiyordu. 15 ayda sadece 1 kere sakatlık geçirdim. Ama onlar benim sakatlandığımı iddia ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

Manuel Fernandes'in bizlere ulaştırdığı sağlık raporu...

'3 yıl daha oynamak isterim'

Futbola devam etmek istediğini kaydeden Fernandes, "Ne kadar oynayacağım kondisyonuma bağlı. Bu biraz da vücudumun tüm karşılaşabileceği durumlara nasıl tepkiler vereceğine göre değişiyor. Net bir rakam veremem ama 2-3 yıl daha oynamayı umuyorum. En azından şu an için bir antrenör olmayı veya futbol ile bağlantılı başka bir şeyi planlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Fernandes'ten, FANATİK'e flaş itiraf:

Saldırıya uğradım!

Ocak ayında Samet Aybaba'yla yolların ayrılıp, Dan Petrescu'nun takımın başına geldiği dönemde bir Portekiz ekibinin teklifini reddettiğini söyleyen Manuel Fernandes, "Birçok yabancı oyuncumuz vardı. Yeni oyuncuların gelmesi için bazı yabancı oyuncular gitmeliydi, bunu kulüp istedi. Portekiz'den benim için anlam ifade etmeyen bir teklif geldi ve kabul etmedim. Ama Başkan ve Başkan Yardımcısı açıkçası bu durumdan memnun değildi. 28 Ocak'ta takımdan ayrı çalışıyordum yine. Öğleden sonra takımdan ayrı çalıştım ve Başkan yardımcısı şöförümü arayıp ne yaptığımı, antrenmandan sonra nereye gideceğimizi sordu. Eve gideceğimizi söyledik. Eve giderken olanlar oldu" dedi.

'Trafik var sandım'

Fernandes şu ifadelerle olayı açık açık anlattı: "Eve 5 dakikalık bir yolumuz kalmıştı. Bize karşı gelen beyaz bir araba vardı ve önümüze kırdı. Ben trafik var sandım. 3 kişi arabadan indi ve direkt bana doğru geldi, kapıyı açtı. Onlardan biri beni yumruklamaya çalıştı. Bu olayı gören şahitler de vardı. Beni hırpalamaya çalıştılar ve arabadan inmeye çalıştım ama kapıyı kapatıp arabalarına binip gittiler."

'Takımla alakasını kanıtlayamam'

"Tuhaf olaydı. Günüm evimden kulübe, kulüpten eve, evden spor salonuna gitmekle geçiyor ve bundan dolayı kimseyle pek bir etkileşime geçmiyorum. Açıkcası herhangi birinin benimle problemi olması zor. Olayla ilgili durumun takımla alakalı olup olmadığını kanıtlayabilmem imkansız. Başkan Yardımcısı Mustafa Topuz’un şoförümü arayıp benim hakkımda sorular sorması da mantıklı gelmiyor. Eğer benimle ilgili sorular soracaksa beni aramalı ve sormalı. Olayın peşine çok düşmedim, antrenmanlarıma gitmeye devam ettim."

Fernandes, Dünya Kupası yolunda oynanacak Portekiz-Türkiye maçını değerlendirdi...

'Portekiz bir adım önde'

Yıldız oyuncuya, Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart 2022'de oynanacak Portekiz-Türkiye karşılaşmasını da sorduk. Başarılı futbolcu ülkesinin bir adım önde olduğunu belirterek, "Gerçekten çok zor bir maç olacak. Özellikle tek ayak olması nedeniyle kazanacak olanı tahmin etmek çok zor. Fakat ev sahibi avantajı Portekiz'de. Türkiye için zorlayıcı olabilir. Ancak kesinlikle Portekiz için de kolay olmayacak" yorumunu yaptı.

15 maça çıktı

Keyifli bir maçın bizleri beklediğini kaydeden tecrübeli orta saha, "Taraftarların da etkisiyle Portekiz'in bir adım da olsa daha avantajlı olduğunu düşünerek onların kazanmasının daha muhtemel olduğunu söyleyebilirim" yorumunu yaptı. Fernandes de kariyerinde 15 kez Portekiz Milli Takımı forması giymiş ve 3 kez ağları sarsma başarısı göstermişti.

Fernandes'ten inciler:

'Beşiktaş taraftarıyım'

"Beşiktaş geçen sezonu büyük başarılarla bitirdi. Bu sezon beklenildiği gibi gitmiyor. Yoğun fikstür ve sakatlıklar da etkili oldu. Yükseliş ve düşüşler doğaldır. Umarım sezonun bu bölümünde gelişim gösterebilirler. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sıkı bir taraftarları oldum. Onları 'En iyi' diye adlandırıyorum."

' Galatasaray daha iyiydi'

"Portekizli arkadaşlarım; Quaresma, Simao ve Almeida'lı dönemde iyi bir kadromuz vardı. Ancak o dönem Trabzon, Galatasaray ve Fenerbahçe de çok iyi takımdı. Kıyasıya bir rekabet vardı. Fakat sonuca bakarsak özellikle Galatasaray o dönem bizden daha güçlüydü."

'Teknik futbol ülkesi'

"Türkiye, Rusya ile kıyasladığımızda teknik bir futbol ülkesi ve kaliteli bir lig. İlginç sonuçlar çıkabiliyor. Elbette gelişebileceği yerleri var ancak oyuncular buradan daha iyi kulüp ve liglere rahat bir şekilde gidebilirler."

'Yolları Türkiye'den geçmeli'

"Portekiz ve Brezilyalı yetenekleri sık sık Türkiye'de görüyoruz. Onlar için uygun bir lig. Kendilerini geliştirip, gösterebiliyorlar. Bence daha iyi bir futbolcuya dönüşebilmeleri için yollarının Türkiye'den geçmesi onlar adına iyi olacaktır."

FANATİK ÖZEL / Süleyman Hatısaru-Atalay Özçelikli











