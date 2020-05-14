Kayserispor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kayserispor’un sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Geçmiş olsun Besiktaş. Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testi pozitif çıkanlara ’geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi’nin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Çebi’ye ’geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.