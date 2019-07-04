İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, geçen sezon Denizlispor'da forma giyen Ziya Alkurt (28) ve Sarıyer'de oynayan Mert Kula'yı (24) transfer etti.

2019-2020 sezonu öncesi ilk transferi gerçekleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor, sağ kanat ve forvet mevkilerinde oynayan Ziya Alkurt'u ve stoperde oynayan Mert Kula'yı kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılı kulüp Ziya Alkurt ile 2 yıl, Mert Kula ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Denizlispor’da tamamlayan oyuncu Ziya Alkurt’la 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ayrıca geçen sezonu Sarıyer'de geçiren Mert Kula ile de 3 senelik sözleşme yapıldı. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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