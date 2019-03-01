Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 9 maçta da rakiplerine boyun eğmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor’da gözler Beşiktaş mücadelesine çevrildi. Güçlü rakibini zafer parolasıyla ağırlamaya hazırlanan Sarı- Kırmızılılar’da yıldızlardan gelen haberler sevindirdi. Konya maçından sonra hafif ağrıları olan Deniz Türüç ve Tjarron Chery oynayabilecek. İki oyuncunun da durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu arada teknik direktör Hikmet Karaman dünkü idman öncesi futbolcularına sürpriz yaptı. 9 maçtır yenilmeyen takımda oyunculara tek tek hediyeler dağıtan Karaman kritik viraj öncesi takımdaki moralleri üst düzeye taşıdı.