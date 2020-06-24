Süper Lig'de 12 hafta sonra dipten çıkan Kayserispor’da umutlar yeşerdi... Kulüp Asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Gençlerbirliği galibiyetiyle uzun bir sürenin ardından 18’incilikten kurtulduk. Oyuncularımızın iyi mücadele ettiğini hepimiz görüyoruz. Bundan sonra bu mücadeleyi skora da yansıtıp ligde kalacağız” ifadelerini kullandı.