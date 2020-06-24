Kayserispor’da umutlar yeşerdi

Süper Lig'de 12 hafta sonra dipten çıkan Kayserispor’da umutlar yeşerdi...Asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Oyuncularımızın iyi mücadele ettiğini hepimiz görüyoruz. Bundan sonra bu mücadeleyi skora da yansıtıp ligde kalacağız” ifadelerini kullandı.

24 Haziran 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Kayserispor’da umutlar yeşerdi

Süper Lig'de 12 hafta sonra dipten çıkan Kayserispor’da umutlar yeşerdi... Kulüp Asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Gençlerbirliği galibiyetiyle uzun bir sürenin ardından 18’incilikten kurtulduk. Oyuncularımızın iyi mücadele ettiğini hepimiz görüyoruz. Bundan sonra bu mücadeleyi skora da yansıtıp ligde kalacağız” ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...