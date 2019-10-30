Geride kalan 9 haftada galibiyet alamayan, 4 puanla son sıraya demir atan Kayserispor’da Hikmet Karaman’ın yerine göreve getirilen Samet Aybaba da 17 gün sonra istifa etmişti. “Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim” diyerek istifasını açıklayan Aybaba’nın yerine düşünülen ismin Ümit Özat olduğu iddia edildi.

Son olarak 1. Lig ekibi Adana Demirspor’da görev yapan Özat ile başkan Hamdi Elcuman’ın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Ümit Özat ile anlaşma sağlanaması durumunda listedeki diğer isimlerle temasa geçileceği kaydedildi. Türkiye Kupası’nda 3. Lig ekibi Bayrampaşa ile yarın karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, ligde de pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Başkan Elcuman’ın zorlu mücadele öncesinde teknik direktör sorununu çözmek istediği bildirildi.