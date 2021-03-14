Kayserispor'da Uğur Demirok, kulübedeyken cezalı oldu
Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Uğur Demirok, yedek kulübesindeyken bir pozisyona itiraz ettiği için hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı ve sınırda olduğu için gelecek hafta oynanacak Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.
Kayserispor'un stoperi Uğur Demirok maçın 29. dakikasında sakatlanıp yerini Cristian Sapunaru'ya bıraktı. Deneyimli oyuncu 42. dakikada yedek kulübesindeyken topun taca çıkmadığı yönünde yardımcı hakem Hakan Yemişken'e şiddetli itirazda bulununca sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Uğur cuma günü Fatih Karagümrük deplasmanında Kayserispor forması giyemeyecek.