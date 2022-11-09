Kayserispor’da iç transfer operasyonu başladı. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularla masaya oturuyor. Bu kapsamda iki imza dün geldi. Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı’nın kontratları iki yıllığına uzatıldı.