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Kayserispor'da transfer operasyonu!

Kayserispor’da iç transfer operasyonu başladı. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularla masaya oturuyor. Bu kapsamda iki imza dün geldi. Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı’nın kontratları iki yıllığına uzatıldı.

09 Kasım 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Kayserispor'da transfer operasyonu!

Kayserispor’da iç transfer operasyonu başladı. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularla masaya oturuyor. Bu kapsamda iki imza dün geldi. Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı’nın kontratları iki yıllığına uzatıldı.

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