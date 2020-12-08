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Kayserispor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

08 Aralık 2020, Salı 16:47 Son Güncelleme:
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Kayserispor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.



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