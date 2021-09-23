Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray 'a göz açtırmayan Sarı-Kırmızılılar'da golcü Mame Thiam, 39. dakikada sahneye çıktı ve durumu 1-0'a getirdi. 53. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Thiam, farkı 3'e çıkardı. Deneyimli golcü, Kayserispor formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. 90. dakikada yerini İlhan Parlak'a bırakan Thiam, saha kenarına gelirken taraftarlardan büyük alkış aldı.

Maç sonrası konuşan Thiam, "Bizim için zor maçtı. Allah'a şükürler olsun gol attım ve kazandık. Maçtan önce yaptığımız analizlerde takım olarak önde bastık, çok da iyi uyguladık. Bu maçla bitmiyor, Giresun maçına odaklanacağız" dedi.