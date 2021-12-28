Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un sahasında Demir Grup Sivasspor ’u 3-0 yendiği maçta Mame Baba Thiam 1 gol attı. Ligde geride kalan 19 maç sonunda 24 puanda kalan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu.

Geride kalan 19 lig maçının 16’sında forma giyen Senegalli oyuncu 9 gol atarken 4 asist yaptı. Takımın en golcü oyuncusu olan Mame Baba Thiam, Sivasspor maçının 88.dakikasında yerini Emre Demir’e bıraktı.

Kayserispor, ligde 3 maç sonra galibiyet aldı

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Mario Gavranovic (2) ve Mame Baba Thiam’in golleri ile rakibini 3-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. 15.haftada Antalyaspor’u yendikten sonra çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Yukatel Kayserispor ilk yarının son maçında Demir Grup Sivasspor’u yenerek galibiyet özlemine son verdi. 19. hafta sonunda 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan sarı kırmızılılar 24 puan topladı.

Yukatel Kayserispor, ligin 20. haftasında sahasında Altay’ı konuk edecek.

İlk yarıda 24 puanla 13. sıra

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 24 puan toplayarak 13.sırada Yukatel Kayserispor, ilk yarıyı küme düşme hattının üzerinde tamamladı. İlk devrede oynadığı 19 maçta rakip filelere 27 gol gönderen Kayseri ekibi, ağlarında ise 28 gol görerek eksi 1 gol averajı da yakaladı.

Topladığı 24 puanla küme düşme hattının üzerine yer alan sarı kırmızılılar ikinci yarıda da işi sıkı tutacak.

İHA



