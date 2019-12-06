Kayserispor'da Tavares ile yollar ayrıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı oyuncu Adryan Oliveira Tavares ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

06 Aralık 2019, Cuma 23:42
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Kayserispor'da Tavares ile yollar ayrıldı

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini belirtti.

Gözbaşı mesajında "Bize yüreği ile oynayacak futbolcular lazım. Kayserispor’umuza katkı sağlayamayan futbolcularla yolumuzu ayırmaya devam ediyoruz. Taveres ile yollarımızı ayırdık. Zararın neresinden dönersen kar. Bu zamana kadarki zarardan karımız 1 milyon doların üzerine çıktı." ifadelerine yer verdi.

Sezon başında İsviçre’nin Sion takımından 1 yıllığına kiralanan Tavares, sarı-kırmızılı formayla 3 lig maçında forma giydi.

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