Kayserispor’da Robert Prosinecki imzalıyor

Kayserispor, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki’ye emanet edildi. Dünyaca ünlü İspanyol kulüpleri Real Madrid ve Barcelona’nın da aralarında bulunduğu takımlarda forma giyen Prosinecki, Hırvatistan Mili Takımı ile 2002 Dünya Kupası’na katıldıktan sonra 2003 yılında aktif futbol yaşantısına son vermişti.

Kızılyıldız’dan ayrıldıktan sonra 15 Ekim 2012’de Kayserispor’da göreve başlayan Hırvat teknik adamın, Sarı-Kırmızılı takımdaki ilk deneyimi 15 ay sürdü. Kayseri, Hırvat hocayla ligi 5. sırada bitirmişti. Bugün sözleşme imzalaması beklenen Prosinecki 10 puanlı takımı ligde tutabilmek adına kolları sıvadı.