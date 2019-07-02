Erol Bedir’in yeniden başkan seçilmesinin ardından yeni sezon için kolları sıvayan Kayserispor’da gündem transfer... Kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Sarı-Kırmızılılar, iki önemli transferi neredeyse bitirdi bile. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre İç Anadolu ekibi, Beşiktaş’ta forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek’le her konuda anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması için kulüplerin arasındaki küçük pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Sıra forvette Kayserispor’un nokta atışı olarak yapacağı bir diğer takviye ise küme düşen Akhisarspor’dan... Süper Lig’den birçok takımın peşinde olduğu sağ bek Miguel Lopes’le yapılan görüşmelerde de büyük mesafe katedildiği vurgulandı. Kayserispor forvet transferi için de çalışmalara başladı.