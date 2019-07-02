Kayserispor'da operasyon başlıyor

Sarı-Kırmızılılar, transferde atağa kalkıyor. Mustafa Pektemek’le her konuda anlaşan Kayseri, Akhisar’dan sağ bek Miguel Lopes’i de renklerine bağlamaya çalışıyor..

02 Temmuz 2019, Salı 06:01
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Kayserispor'da operasyon başlıyor

Erol Bedir’in yeniden başkan seçilmesinin ardından yeni sezon için kolları sıvayan Kayserispor’da gündem transfer... Kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Sarı-Kırmızılılar, iki önemli transferi neredeyse bitirdi bile. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre İç Anadolu ekibi, Beşiktaş’ta forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek’le her konuda anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması için kulüplerin arasındaki küçük pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Sıra forvette Kayserispor’un nokta atışı olarak yapacağı bir diğer takviye ise küme düşen Akhisarspor’dan... Süper Lig’den birçok takımın peşinde olduğu sağ bek Miguel Lopes’le yapılan görüşmelerde de büyük mesafe katedildiği vurgulandı. Kayserispor forvet transferi için de çalışmalara başladı.

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