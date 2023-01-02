Sarı-Kırmızılılar'da yeni başkan Ali Çamlı, transferin yıldız ismi Onur Bulut'la 3 yıllık yeni kontrat için anlaştıklarını duyurmuştu. Ancak oyuncunun menaceri resmi bir imza olmadığını açıklamıştı. Adı Trabzonspor ve Beşiktaş 'la ciddi şekilde anılan Onur Bulut'un durumu belirsizliğini koruyor.





Bu hafta görüşülecek

Transfer tahtasını henüz açamayan, kadrosunu güçlendirme konusunda sıkıntı yaşarken, teknik direktör Çağdaş Atan'ın da istifa sinyalleri verdiği Sarı-Kırmızılılar'da bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Başkan Ali Çamlı'nın sözleşme konusunu resmiyete kavuşturmak için Onur Bulut'un menaceri Elyasa Süme ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Çok iyi şartlar olmazsa...

Şimdilik kontrat uzatmaya yanaşmayan başarılı sağ bekin, kulübün şartlarını dinledikten sonra kararını vermesi bekleniyor. Sezon sonunda bonservissiz ayrılma şansına sahip durumdayken yeni sözleşmede çok iyi şartlar olmadan imza atmayı düşünmeyen Onur’un durumu birkaç güne kadar kesinlik kazanacak. Kayserispor, transfer tahtasını açabilmek adına 12 Ocak’a kadar kaynak arayışlarına devam ediyor.

Ömer Necati Albayrak



