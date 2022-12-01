Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2022 Dünya Kupası arasına kadar ligde oynanan 14 maçta yedi galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet alan sarı - kırmızılılar topladıkları 23 puanla altıncı sırada bulunuyor.





TRANSFER YASAĞINA RAĞMEN...

Sezon başında, ceza nedeniyle kadroya yeni oyuncu transfer edemeyen Kayserispor, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde örnek olacak bir performans sergiliyor.

Ligde oynadığı son altı maçta sadece bir kez yenilgi yüzü gören sarı - kırmızılıların hiç transfer yapamadan gösterdiği bu başarı takdir topluyor.

BAŞKANLIK SEÇİMİ VAR

Kayserispor'un 2019'dan beri başkanlığını yapan Berna Gözbaşı, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada başkanlık görevini bırakacağını açıklamıştı.

Gözbaş yaptığı açıklamada; " yıl önce başkan olmuştum. Büyük badireleri atlatarak Kayserispor’u layık olduğu yerde tuttuk. Herhalde yaptığım katkıyı Kayserispor tarihinde hiçbir başkan vermemiştir.









Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum. Ama artık gelinen bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TEK ADAY VAR

Mevcut Başkan Berna Gözbaşı'nın açıklamasının ardından Olağanüstü Genel Kurul kararı alınan Kayserispor'da başkanlık için tek aday çıktı.

Eski yöneticilerden Ali Çamlı, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak olan seçime tek aday olarak girecek.

YENİ YÖNETİMİ YOĞUN MESAİ BEKLİYOR

Kayserispor'da yeni yönetim, önünde yoğun bir gündem bulacak. Bu yoğunluk özellikle iç transfer olacak.

Takımın en önemli oyuncularından Bernard Mensah, Onur Bulut ve İran Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Majid Hosseini'nin sözleşmeleri sona eriyor.

İMZALAMIYORLAR

Sezon başında adı Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Onur Bulut ile Beşiktaş ve Trabzonspor yakından ilgileniyor.

28 yaşındaki başarılı oyuncu ile Kayserispor arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sarı - kırmızılılar ile sözleşme imzalamaya yanaşmayan Onur devre arasında ya da sezon sonunda yeni takımına imza atabilir.





MENSAH'A TEKLİFLER VAR

Sezon sonunda Kayserispor ile sözleşmesi sona erecek olan isimlerden biri de Bernard Mensah... Bir dönem Beşiktaş'a kiralık olarak giden ve sonrasında takıma dönen yıldız oyuncu da Kayserispor ile henüz sözleşme imzalamadı.

Ganalı oyuncuya, ABD, Çin ve Arap ülkelerinden teklif var.

HOSSEINI BEKLEMEDE

2022 Dünya Kupası'nda İran forması altında mücadele eden Majid Hosseini de sezon sona boşa çıkacak oyuncuların başında geliyor.

Kayserispor'dan sözleşme uzatma teklifi alan başarılı savunmacı, sezon sonuna kadar bekleyip gelecek tekliflere göre karar verecek.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr