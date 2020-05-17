Kayserispor’da coronavirüs testleri negatif çıktı

Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ara verilen ligin 12 Haziran tarihinde başlayacağının TFF tarafından açıklanması üzerine bir hafta önce antrenmanlara başlayan sarı kırmızılılara Karpuzatan Tesisleri'nde koronavirüs testi yapıldı.

Konu ile ilgili Hes Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulübün resmi sitesinde şu açıklamalara yer verdi;

"Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 15 Mayıs tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize koronavirüs testi uygulanmıştır. ‪Yapılan tetkiklerde koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır."