Kayserispor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Kayserispor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

08 Aralık 2018, Cumartesi 10:40
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Kayserispor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Kayserispor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

Futbolcuların antrenmanda hırslı olduğu gözlendi.

İHA

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