Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’yı yenerek büyük moral bulan Sarı-Kırmızılılar Akhisarspor’u yenerek üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.

Akhisarspor maçında Kayserispor’da kale yine emin ellerde. Sarı-Kırmızılı takıma geldiği günden bugüne kadar sergilediği performansla dikkat çeken Rumen kaleci Silviu Lung Akhisarspor maçında yine ilk 11’de sahaya çıkacak. Son oynanan Kasımpaşa maçında ortaya koyduğu performansla kendisini taraflı tarafsız hayran bırakan Lung, bu maçta da kalesini gole kapatmak istiyor.

29 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Kayserispor forması ile geride kalan 15 maçta 12 maçta görev yaptı.