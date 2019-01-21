Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısına deplasmanda Antalyaspor ile oynayarak başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor ilk firesini verdi. Maçın 57. dakikasında maçın te sarı kartını gören Şamil Çinaz cezalı duruma düştü.

Bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Şamil, daha önce BB Erzurumspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görmüştü. Şamil Çinaz, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçında ise kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. İstikbal Mobilya Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Şamil Çinaz, 26 Ocak Cumartesi günü eski takımı Bursaspor ile oynanacak lig maçında takımındaki yerini alamayacak.

Erhan Kan / KAYSERİ (İHA)