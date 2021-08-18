Kayserispor'da Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı
Kayserispor, Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı Kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kayserispor, Süper Lig 'in ikinci haftasında kendi evinde Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.