Kayserispor, Süper Lig 'in ikinci haftasında kendi evinde Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.