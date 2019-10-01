Kayserispor, Hikmet Karaman ile önce yolları ayırdı, geç saatlerde ise deneyimli teknik adamın görevine devam edeceği açıklandı.

Karaman, Konya yenilgisi sonrası dün istifasını sundu. Kayserispor Yönetim istifayı kabul etti.

Ancak geç saatlerde ise kulüpten bir açıklama geldi: “Sayın Hikmet Karaman, saha sonuçlarının beklenen seviyede olmaması üzerine yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede herhangi bir tazminat talebi olmaksızın görevi bırakabileceğini, bu konuda kulüp başkanımızın vereceği karara saygılı olacağını ifade etmiştir. Kulüp başkanımız, yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış ve bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur. Verilen karar teknik direktörümüzle paylaşılmış, kendisi de buna saygı duyarak görevinde kalmıştır.”

İki kez ligde tuttu

Kayserispor’un zor zamanlarında görev alan Hikmet Karaman iki farklı dönemde Sarı-Kırmızılılar’ı ateş hattından çıkarıp ligde tutmayı başardı.

İlk olarak 2004-205 sezonunun 8. haftasında Anadolu ekibinde çalışmaya başlayan Karaman, 2 punla 17. sırada aldığı Kayserispor’un Süper Lig’de kalmasını sağladı. İkinci kez geçen sezon işbaşı yapan tecrübeli çalıştırıcı, 15. haftadaki Kasımpaşa maçından önce göreve geldiğinde Kayserispor 12 puanla düşme hattındaydı. Sarı-Kırmızılılar sezonu 41 puanla 10. basamakta tamamladı. Hikmet Karaman ikinci döneminde Kayserispor’da çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.