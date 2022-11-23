Kayserispor’da gözler başkanda

Kayserispor'un Konyaspor ile oynadığı maçın ardından, “Camianın affını istiyorum” açıklaması yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Sarı Kırmızlılar’ın başkanı, transfer tahtasını açabilmek adına destek arayışlarına devam ediyor.