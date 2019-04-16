2-0'lık MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından İM. Kayserispor, deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, yaptıkları antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, son oynanan karşılaşmaları yaptıkları toplantılarla analiz ettiklerini ifade ederek, "Toplantıdan çıktık, oynadığımız maçın analizini yaptık, 22 futbolcu 3 hakem 25 kişiyi analiz ettik. Kendimizi, daha iyi nasıl olabiliriz, hakem arkadaşlarımızı, VAR’ı görüyoruz. Hepsinin analizini yapıyoruz" dedi. Öncelikle kendi yaptıklarının önemli olduğunu ancak VAR hakemlerinin de çok dikkatli olması gerektiğini de belirten Karaman, "Yediğimiz golü değerlendirirken kalecimiz şunu söyledi; ‘Hocam pasın çıkışını görmedim, topun düştüğü yeri gördüm. Eğer pasın çıkışını görseydim, oraya çıkmazdım’ dedi. Burada VAR hakemleri çok dikkatli olmak zorunda. Oyunun bütününde bir anlık orada gözden kaçıracakları şey orta hakemi de yanıltabiliyor. Dolayısıyla bu zamanla çalışarak, onların da analizlerini yaparak kendilerini geliştireceği bir olay. Dolayısıyla negatif düşünmemek gerekiyor. Maalesef kaybedilen maçlarda ben de dahil 90 dakikayı kısım kısım ayıklayıp hatalar bulmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan takım olarak sahada nasıl mücadele veriyoruz? Önce biz ne yaptık; antrenör olarak ben, oyuncum ne yaptı? Olaya buradan baktığımız zaman gelişimi sağlarız. Direk hakem penaltımızı vermedi dersek oyuncu da yapacağı işi de unutuyor. Böyle bir ortam" şeklinde konuştu.

"Matematiksel olarak aşağıdan kurtulmak istiyoruz"

Galatasaray maçına kendilerini düşünerek çıkacaklarının altını çizen Karaman konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Galatasaray maçı zor ve önemli bir maç: Onlar şampiyonluğa, Beşiktaş ikinciliğe oynuyor. Biz 36 puandayız, matematiksel olarak kurtulmuş değiliz. Böyle bir ortam var. Dolayısıyla sağduyulu bakılması gerekiyor, çıkacağız oynayacağız. Galatasaray iyi bir takım, mücadelesi son derece yüksek, kendi taraftarı önünde oynayacak. Ama bizim de tarafımızdan bakıldığında şiddetle matematiksel olarak aşağıdakilerden kurtulmak istiyoruz. Böyle bir maç, önce kendimize bakacağız."