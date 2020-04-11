Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da 2019-2020 futbol sezonunda geride kalan 26.hafta sonunda en çok süreyi bin 890 dakika ile Lung ve Lopes aldı. Kadroda tek süre almayan isim ise kaleci Hakan Arıkan oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların sahada kaldıkları süreler:

Silvi Lung - 1.890 dakika

Miguel Lopes - 1.890 dakika

Brice Dja Djedje - 1.872 dakika

Bernard Mensah - 1.695 dakika

Pedro Henrique - 1.533 dakika

Ben Rienstra - 1.287 dakika

Karahan Yasir Subaşı - 1.268 dakika

Hasan Hüseyin Acar - 1.130 dakika

Aymen Abdennour - 903 dakika

Muris Mesanovic - 794 dakika

Gustavo Campanharo - 745 dakika

Artem Kravets - 725 dakika

Ziya Alkurt - 702 dakika

Diego Angelo - 630 dakika

Emre Taşdemir - 611 dakika

Cristian Sapunaru - 540 dakika

Mert Kula - 515 dakika

Emre Demir - 501 dakika

İsmail Çipe - 450 dakika

Mario Situm - 429 dakika

Zoran Kvrzic - 315 dakika

Aksel Aktaş - 156 dakika

Enver Cenk Şahin -150 dakika

Paul Ntep - 140 dakika

Nurettin Korkmaz - 129 dakika

Ramazan Emirhan Civelek - 90 dakika

Oğuzhan Çapar - 90 dakika

Anthony Uzodimma - 90 dakika

Ömer Uzun - 89 dakika

Levent Gülen - 82 dakika

Alpay Çelebi - 5 dakika

İHA