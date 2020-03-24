Kayserispor’da erteleme var

Corona virüsünden ötürü Süper Lig’e ara verilmesinin ardından antrenman programı iptal edilen Hes Kablo Kayserispor’da ikinci kez program iptal edildi. 24 Mart’a kadar tatile giren Sarı-Kırmızılı takım bugün idmanlara başlamayacak. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Gelinen noktada bu süreyi uzatmaya karar verdik. Büyük olasılıkla hafta sonuna kadar da bu izin devam eder” açıklaması yaptı.