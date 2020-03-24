Kayserispor’da erteleme var
Corona virüsünden ötürü Süper Lig’e ara verilmesinin ardından antrenman programı iptal edilen Hes Kablo Kayserispor’da ikinci kez program iptal edildi. 24 Mart’a kadar tatile giren Sarı-Kırmızılı takım bugün idmanlara başlamayacak.
Corona virüsünden ötürü Süper Lig’e ara verilmesinin ardından antrenman programı iptal edilen Hes Kablo Kayserispor’da ikinci kez program iptal edildi. 24 Mart’a kadar tatile giren Sarı-Kırmızılı takım bugün idmanlara başlamayacak. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Gelinen noktada bu süreyi uzatmaya karar verdik. Büyük olasılıkla hafta sonuna kadar da bu izin devam eder” açıklaması yaptı.