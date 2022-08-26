MENÜ

Kayserispor'da Emrah Başsan'dan kötü haber

Yukatel Kayserispor’un başarılı futbolcularından Emrah Başsan, bu hafta oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

26 Ağustos 2022, Cuma 08:38 Son Güncelleme:
- A +
Kayserispor'da Emrah Başsan'dan kötü haber

Yukatel Kayserispor’un başarılı oyuncularından Emrah Başsan, Giresunspor maçında görev alamayacak. Geride kalan Başakşehir maçında sakatlanan Emrah Başsan’ın kasığında yırtık olduğu tespit edildi. 2-3 hafta takımındaki yerini alamayacağı öğrenilen Emrah’ın tedavisine başlandı.

Bu sezon geride kalan 3 maçta görev yapan Emrah’ın 3 hafta sonra Kayseri’de oynanacak Antalyaspor maçına yetişmesi için çalışılıyor. Diğer yandan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Emrah’ın yokluğunda ilk on birde Carlos Mane’ye forma vermeyi planlıyor.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...