İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Kayseri takımı, Ege temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü. Ligin 4'üncü haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular ile pozisyonları değerlendiren teknik direktör Hikmet Karaman, oyunculara uyarılarda bulundu. Antrenmanın ilk bölümünde çabukluk, kondisyon ve koşu çalışması yapan futbolcular idmanın ikinci kısmında savunma ve hücum çalıştı. Sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi ve Şamil Çinaz antrenmanda yer almadı. Ligde 4 hafta sonunda 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar 15'inci sırada yer alıyor.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)