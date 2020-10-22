Ligin 6'ncı haftasını fikstür gereği maç yapmadan geçirecek olan Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, teknik heyet ve personel koronavirüs testinden geçti. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "20.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Geçen hafta testi pozitif çıkan futbolcumuzun da yeni yapılan testi negatife dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

DHA