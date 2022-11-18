Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, lige verilen 45 günlük ara nedeniyle futbolculara 10 gün izin verdi. Teknik Direktör Çağdaş Atan ara tatil için Amerika'ya giderken takım kaptanı İlhan Parlak ile kaleci Bilal Bayezit ise İspanya'da izin yapıyor. Thiam ile Gavranovic ailesi ile birlikte tatilini sürdürüyor.

Sarı Kırmızılılar, 10 gün sonra kulüp tesislerinde toplanacak. Yaklaşık 1 hafta kulüp tesislerinde çalışacak olan Yukatel Kayserisporlu futbolcular, daha sonra Antalya’da kampa girecek.