Başarılı geçen sezonun ardından sürpriz bir şekilde Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Kayserispor takımı Çağdaş Atan'a emanet etmişti. Yeni jenerasyon hocalar arasında en başarılı isimlerden biri olan Atan ligdeki ilk 5 maçında 3 mağlubiyet alsa da sistemini oturttu.

Sarı-Kırmızılı ekip son 8 haftada sadece Trabzonspor 'a mağlup olurken bir anda üst sıralara tırmandı. 23 puanla 5. sıraya kadar yükselen Kayseri pazar günü Konyaspor 'la zorlu bir maça çıkacak. Kritik karşılaşma İlhan Palut ile Çağdaş Atan açısından adeta taktik savaşı olarak geçecek.



