Kayserispor’da Bülent Uygun dönemi

Kayserispor hocasını buldu... 17 günlük Samet Aybaba macerasının ardından arayışlara başlayan Sarı- Kırmızılılar, Bülent Uygun’da karar kıldı.

Son olarak Katar’ın Al Rayyan kulübünde çalışan Uygun dün şehre gelirken, sezon sonuna kadar el sıkışıldı.

Yeni hocayı sosyal medyadan duyuran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Hayırlı olsun Kayseri. Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık.” dedi. Uygun, Türkiye’de son olarak 2017’de Osmanlı’u çalıştırmıştı.