Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen hafta pozitif çıkan futbolcunun dışında 1 futbolcuda daha koronavirüs bulgularına rastlandığını duyurdu

Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

15.10.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır.

Son günlerde Süper Lig ekiplerinden koronavirüsü vakaları arttı. Beşiktaşlı Mensah dışında Atakaş Hatayspor'da 6 oyuncu, Rizespor'da 2 oyuncunun test sonuçları pozitif çıktı