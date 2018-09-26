Kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, oyuncularıyla bir süre konuştu. Daha sonra ısınma hareketi ile devam eden antrenmanda futbolcular, top ile çalışarak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Geride kalan 6 haftada Kayserispor 8 puanla puan cetvelinde 11. sırada bulunurken, Beşiktaş ise 11 puanla 4. sırada yer alıyor.