Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da bugün sona erecek olan transfer dönemi öncesi anlaşmaya vardığı isimlerin lisansını çıkarmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar İstanbul ekibi Medipol Başakşehir’den 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil ettiği sol bek oyuncusu Aziz Eraltay (Behich) lisansını çıkartarak bir transferi daha gerçekleştirmiş oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, bugün gün içerisinde Portekizli Manuel Fernandes ve Denis Alibec’in lisanslarını çıkartacak.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)