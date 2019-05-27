Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla 10. sırada noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor, 34 müsabakada 35 gol attı. Bu gollerin pasını veren isimler arasında en önde Portekizli futbolcu Silvestre Varela göze çarptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile geride kalan sezon 32 müsabakada görev yapan Silvestre Varela 6 kez asist yaptı. Silvestre Varela'dan sonra ise Deniz Türüç ve Tjaronn Chery yer alıyor.

Sarı-Kırmızılı takımda asist yapan isimler şunlar: Silvestre Varela (6), Deniz Türüç (5), Tjaronn Chery (4), Atila Turan (2), Umut Bulut (2), Artem Kravets, Oleksandr Kucher, Sakıb Aytaç, Bernard Mensah, Şamil Çinaz ve Hasan Hüseyin Acar.

İHA