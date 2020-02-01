Hes Kablo Kayserispor ara transfer döneminde kadrosunu yeniledi. Robert Prosinecki yönetimindeki Hes Kablo Kayserispor, devre arasında kadrosuna 9 oyuncu dahil ederken, 8 oyuncu ile de yollarını ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor, St.Pauli’den Enver Cenk Şahin, Dinamo Zagreb’ten Mario Situm, Rijeka’dan Zoran Kvrzic, Mlada Boleslav’dan Muris Mesanovic, Chapecoense’den Gustavo Campanharo, Denizlispor’dan Crsitian Sapunaru, Galatasaray’dan Emre Taşdemir, Balıkesirspor Oğuzhan Çapar, ve Antalyaspor’dan Diego Angelo’yu renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar, sezonun ilk yarısı sonu itibariyle Adryan Tavares, Paul Ntep, Emmanuel Adebayor, Bilal Başacıkoğlu, Şamil Çinaz, Benoit Poulain, Atila Turan ve Umut Bulut ile sözleşmeleri feshetti.

Altyapıdan 7 oyuncu

Hes Kablo Kayserispor ayrıca alt yapısında yetişen 7 oyuncu ile profesyonel sözleşme yaptı. Sinan Ayhan, Osman Can Çötür, Berke Kaya, Taner Gümüş, Barış Emirhan Doğan, Ahmet Zekeriya Kartal ve Ömer Memiş profesyonel oldular. 7 futbolcu hem A takım kadrosunda yer alıp antrenmanlarını yaparken U19 takımı ile de maçlara çıkmaya devam ediyorlar. Diğer yandan sezon başında profesyonel olan futbolculardan Ercan Çiftçi, TFF 2.Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor’a kiralık olarak gönderildi.

İHA