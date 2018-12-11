Kayserispor 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 16. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda yapılan çift kale maç ve ardından gerçekleşen şut çalışmaları ile antrenman noktalandı.

Kaleciler, kaleci antrenörümüz Erdoğan Özdoğan eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Kayserispor çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.