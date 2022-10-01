Kayserispor’da 9 yıllık motivasyon

Transfer yasağı nedeniyle yaz döneminde kadrosuna oyuncu katamayan Kayserispor, buna rağmen sezona çok iyi bir giriş yaptı. 12 puanı bulunan Sarı-Kırmızılılar, bugün saat 17.00’de başlayacak maçta Trabzonspor ’u devirip çıkışını sürdürmek amacında.

Bu maçın tarihi bir önemi de var. Öyle ki Kayserispor, 9 senedir taraftarı önünde BordoMavililer’i yenemiyor. Teknik direktör Çağdaş Atan ve oyuncuları, bu hasreti artık bitirmek istiyor. Takım kaptanı İlhan Parlak, zorlu 90 dakika öncesi iddialı konuştu.

Tecrübeli forvet, “Bu sezon evimizde çıktığımız tüm maçları kazandık. Seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Kesinlikle 1 puan bizi mutlu etmez, tamamen galibiyete kilitlendik. Taraftarlarımızdan da 90 dakika boyunca büyük destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayserispor, en son 4 Mayıs 2013’te Prosinecki’nin hocalığında evinde Trabzonspor’u 2- 1’lik skorla mağlup etmişti. Sonrasında Kayseri’de oynanılan 8 maçın 6’sını Trabzonspor kazandı, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.