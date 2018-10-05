Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında 3 maç ceza alan ve cezası bu hafta itibariyle sona eren Şamil Çinaz'ın bugün oynayacağı maçta eksik sayısı 4'e iniyor diye beklerken Jean Armel Kana Biyik'in oynayamayacak haberinin gelmesi üzerine yeniden 5'e yükseldi. Diz önü ağrısı bulunan ve tedavisi süren Kana Biyik, son taktik idmanına katılmadı ve salon çalışması gerçekleştirdi. Kayserispor'da yarın Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç ve Jean Armel Kana Biyik sakatlıklarından ötürü forma giyemeyecek.

Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam, Kana Biyik'in yerine Levent Gülen'e stoper mevkiinde forma verecek. Konyaspor maçında Sapunaru oynamadığı için forma giyen Levent Gülen, yarınki maçta sol beke değil sağ beke yakın stoper olarak oynayacak. Sol beke yakın kanatta Sapunaru oynayacak ve Atila Turan'ın olası hatalarına karşı tetikte duracak.

İHA