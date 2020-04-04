Kayserispor’da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler sokağa çıkamayacak.

Uygulanan tedbirler kapsamında Hes Kablo Kayserispor'da 20 yaşın altında olan, Nurettin Korkmaz (17), Ömer Uzun (20), Doğan Alemdar (18), Emirhan Civelek (20) ve Emre Demir (16) sokağa çıkamayacak. Futbolcular antrenmanlarını evlerinde sürdürecek.