Kayserispor teknik direktör sorununu dün çözdü, Samet Aybaba ile anlaştı. Sezona başladığı Bayram Kadir Bektaş ile 7. haftadaki Rize yenilgisi sonrası yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, kupada 5-0 kazandığı Yomra ve pazar günü evinde 1-0 kaybettiği Hatayspor mücadelesine antrenör Ömer Faruk Mahir yönetiminde çıkmıştı. Dün akşam saatlerinde Başkan Yardımcısı İsa Gün, Samet Aybaba ile anlaşmaya vardıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Gün, "Kayserispor Yönetim Kurulu olarak Samet Aybaba hocamız ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

Bugün imzayı atacak

Ligde 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgisi olan ve düşme hattında bulunan Anadolu ekibi deneyimli teknik adamla bugün sözeşme imzalayacak. Geçen sezon da Kayserispor’da görev alan ancak 8. haftadaki Kasımpaşa (1-1) ile 9. haftadaki Yeni Malatya deplasmanı (0-4) sonrası ayrılan Aybaba'nın Sarı-Kırmızılı ekipteki 4. macerası olacak. Aybaba ilk olarak 1992-1993 sezonunda çalıştırdığı Kayseri'de bir yıl sonra da görev almıştı. Anadolu ekibinde 1995-1996'da da çalışan deneyimli teknik adam, 23 yıl sonra, 1999-2020'de Sarı-Kırmızılılar’a geri dönmüştü.