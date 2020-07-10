Kayserispor’da 3 maçlık galibiyet serisi bozuldu

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligde kalma yolunda dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, çıkışını sürdüremedi.
Çaykur Rizespor maçından önce ligde oynadığı Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanarak seri yakalayan Kayserispor, bu maçı kaybederek ligde kalma yolunda ağır yara aldı.
Yakaladığı çıkışla haftalar sonra puan cetvelinin son sırasından çıkmayı başaran Kayseri ekibi, deplasmanda kümede kalma mücadelesindeki rakibi Çaykur Rizespor’a yenilerek adete 6 puanlık maçtan üzgün ayrılan taraf oldu.
Ligin ilk devresini 10 puanla kapatarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılılar, son 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puanını 31’e çıkardı.
Kayseri ekibi, ligin kalan haftalarında evinde Gaziantep FK ve Trabzonspor, deplasmanda ise Medipol Başakşehir’le karşılaşacak.