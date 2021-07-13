Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir'in sözleşmesinin 2023'e kadar, Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmelerinin ise 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Genç futbolcuların isimleri sık sık Süper Lig devleriyle anılıyordu. Hatta Doğan Alemdar ve Emre Demir'in yurt dışından da talipleri olduğu gündeme gelmişti.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.







